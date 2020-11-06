В Самаре произошел пожар около "Космопорта"

Пожар произошел в районе дома 66 по улице Ивана Булкина. Фото - соцсети

В Самаре в пятницу, 6 ноября, произошел пожар в районе ТЦ "Космопорт". Пользователи соцсетей сообщали о возгорании и интересовались, что дымит около торгового центра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел в районе дома 66 по улице Ивана Булкина. Сообщение поступило в 16:05, прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор на площади в 20 кв. метров. В 16:22 пожар был ликвидирован, на месте работали 6 человек и 2 единицы техники.