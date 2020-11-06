В Самарской области хотят изменить антиалкогольный закон

Предлагается уточнить, где именно можно продавать алкоголь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области хотят внести поправки в "антиалкогольной закон". Соответствующие документы опубликованы самарской губернской думы для публичного обсуждения.

Сейчас запрещается продавать алкоголь в магазинах, вход в которые организован со стороны подъездов с выходом во двор.

Авторы законопроекта считают необходимым уточнить, что именно стоит считать дворовой территорией. Сейчас под такой территорией понимается та, которая прилегает к одному или нескольким многоквартирным домам и находится в общем пользовании жильцов. Предлагается считать таковой территорию с расположенными на ней детскими и спортивными площадками.

Авторы законопроекта считают, что после принятия поправок жители станут меньше жаловаться на нарушения общественного порядка на детских площадках. Также это позволит предотвратить преобразование магазинов в объекты общественного питания, где продают алкоголь в розлив. Сообщается, что на посетителей именно таких заведений чаще всего жалуются местные жители, во дворах домов которых открывают такие импровизированные кафе.

Обсуждение законопроекта будет проходить до 4 декабря.