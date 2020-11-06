Истощенного пеликана Аркашу спасли под Самарой

Пеликан Аркадий был найден в Самарской области Фото: предоставлено зоопарком

В Самарском зоопарке новый обитатель - пеликан Аркаша. Как птица попала в Самарскую область – загадка. В нашем регионе они не водятся.

О пеликане Аркаше сотрудникам зоопарка стало известно в конце октября, когда к сотрудникам обратились жители села Масленниково Мария Хархавкина. Женщина сообщила, что к ней во двор залетела огромная птица, похожая на пеликана.

- Мы оперативно отреагировали и утром следующего дня приехали в село к дому Марии Николаевны, которая и обнаружила незваного гостя у себя во дворе. Птица действительно оказалась молодым пеликаном, что было удивительно, ведь пеликаны не обитают в Самарской области, – сообщили в зоопарке.

Специалисты тщательно осмотрели животное. Физических повреждений у пеликана не обнаружили, но оказалось, что птица крайне мало весит, истощена и обессилена. Несмотря на это пеликан Аркаша, именно так назвали в семье Марии Николаевны, вел себя спокойно, не проявлял никакой агрессии.

В зоопарке Аркаша адаптировался быстро. Уже через пару дней он с радостью бежал на встречу к сотрудникам, которые ухаживали за ним и кормили рыбой. Сейчас Аркадий находится на карантине под наблюдением ветеринарного врача, набирает вес и с огромным интересом наблюдает за всем происходящим вокруг.