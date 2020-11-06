Самарским ТЦ и магазинам грозят штрафы в миллион рублей. За что?

Проверяют торговые точки ежедневно

В Самаре продолжают проверять торговые центры и небольшие магазины, чтобы понять насколько осознанно и активно здесь борются с коронавирусом. С марта этого года в Промышленном районе нашли более 200 нарушений, в Советском - около 230. Проверяют и крупные торговые точки, и маленькие киоски. Правила одинаковые для всех.

-Цель рейдов – не привлечь предпринимателей к административной ответственности. Главная задача – профилактика роста числа заболевших, информирование людей о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - рассказывает представитель администрации Советского района Татьяна Золотова.

В магазинах проверяют разметку, соблюдение дистанции со стороны покупателей, масочный режим. Например, в одном из магазинов не было рециркулятора воздуха. Все эти нарушения могут влететь предпринимателю в копеечку. Штрафы от 100 до 300 тыс рублей, за повторное нарушение - до миллиона рублей, или же административный арест на 90 суток.