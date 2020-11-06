В Самаре на улице Авроры могут организовать транспортно-пересадочный узел

Пока это лишь планы Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

На секции Градостроительного совета при губернаторе Самарской области обсудили развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, в частности речь шла о развитие городского железнодорожного транспорта. Во время обсуждения свои наработки представили специалисты «РосдорНИИ».

Для ускорения сообщения по маршруту Сызрань – Самара – Тольятти и для повышения транспортного сообщения между Куйбышевским и Красноглинским районами Самары, специалисты предложили развивать железно дорожный транспорт.

Сейчас разработано два сценария развития. Целевой сценарий предполагает два этапа воплощения. Первый этап рассчитан до 2024 года и предполагается организацию тактового сообщения Самара – Ягодная, а именно модернизацию СЦБ, перестройку разъездов и ремонт платформ, перенос станции Ягодная, формирование транспортно-посадочных узлов ТПУ на станциях Пятилетка, 151 км (у аэропорта Курумоч) и станции в створе ул. Ленинградская. Второй этап целевого сценария рассчитан до 2030 года и предполагает перенос станций Толевая и Соцгород. На все это, по расчетам экспертов, уйдет 2,06 млрд рублей.

Максимальный сценарий рассчитан до 2035 года и, вдобавок ко всему выше перечисленному, предполагает строительство станции Волгарь, участка Жигулевское Море – Самара (Старый Город) – Самара (Новый Город), строительство главного пути Самара – Средневолжская и III главного пути Самара – Новокуйбышевская. По этому сценарию бюджет амбициозный - 42,32 млрд рублей.

Нужно ли в Самаре развивать железнодорожный транспорт, предлагаем обсудить в комментариях.