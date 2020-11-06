Стало известно, каким будет сквер в районе Фабрики-кухни

Дороги тоже отремонтируют Фото: портал Администрации города

Сквера Памяти Борцам, что находится у здания «Фабрика-кухня завода им. Масленникова» в Самаре благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Эта территория стала лидером в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства, которое прошло в минувшем году. Тогда за преображение сквера проголосовали более 17 000 самарцев.

Здесь будет создано единое городское пространство. Неизменным останется обелиск Борцам революции и четыре клумбы у него. Остальное преобразиться: газоны и растительность вокруг приведут в порядок. Вид останется классическим: обелиск и созданный за ним Сад баланса. Внутри сада установят мостки для прогулок, там появятся невысокая естественная изгородь. Авторы проекта хотят использовать для оформления, в том числе, и естественные городские растения. Для этого проведут инвентаризацию ландшафта ЗИМа: растений, покрытий, камней. Их и используют при оформлении территории у Фабрики-кухни. Здесь впервые будут применены галька и камни заводского побережья Волги.

Со стороны улицы Ново-Садовой перед зданием планируется расчистить площадку. Она станет главным входом. За зданием появиться музей Фабрики-кухни - универсальный павильон с открывающимися витражами. Также здесь же, за зданием, расположится релакс-зона с креслами и шезлонгами. Проект музейного комплекса объединит здание Третьяковской галереи и прилегающее пространство.

В рамках проекта пройдет капитальный ремонт улицы Луначарского от Ново-Садовой до Автобусного проезда - обновят дорожное покрытие, тротуары, обустроят парковки. Трамвайные пути на Ново-Садовой от проспекта Ленина до Масленникова оборудуют специальными плитами. Проспект Масленникова обновят до улицы Скляренко. Кстати, ремонт Автобусного проезда уже провели в этом году.

Отметим, 30 октября ход реконструкции здания Фабрики-кухни оценила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. В 2022 году здесь планируется открыть самарский филиал галереи. Также Трегулова встретилась с одним из инициаторов реконструкции объекта — губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.