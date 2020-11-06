На проспекте Карла Маркса в Самаре предложили построить трамвайную ветку

Планы грандиозные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют развивать трамвайную сеть. О том, каком направлении приоритетнее начать работу шла речь во время заседания секции Градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Так специалисты «РосдорНИИ» предложили несколько вариантов развития трамвайной сети в Самаре до 2035 года.

По самому скромному сценарию в городе может появиться трамвайная линия на территории Стрелки и пути по проспекту Карла Маркса. На это придется потратить 25,2 млрд. рублей.

По реальному сценарию, вдобавок к выше написанному, планируется строительство трамвайной линии в Волгарь и Южный город вдоль Кряжского шоссе. Общая стоимость проекта - 30,7 млрд. рублей.

Есть еще и максимальный сценарий, который в дополнение к реальному сценарию предполагает строительство трамвайной линии в Южный город вдоль Южного шоссе и трамвайного депо. Такой план оценили в 36,4 млрд. рублей.