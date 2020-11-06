На проспекте Кирова в Самаре на стене дома нарисуют огромное окно

Эскиз мурала

Еще один дом в Самаре украсит яркий мурал. Как сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора, изображение появиться на стене дома № 260 на проспекте Кирова. Художники уже приступили к работе.

- Это старая деревянная ставня, символ старой Самары. Внутри нарисованы воздушные змеи как символ свободы на фоне Жигулёвских гор. Это светлое будущее через призму старой Самары, взгляд на развитие и свободу нашего города, рассказал о будущем изображении Денис Вертиго. Над муралом он работает вместе с Егором Островым.

Как отметили в департаменте, самарцам так понравились преобразования города во время проведения международного проекта Samara ground-2020, что они хотят видеть его продолжение!