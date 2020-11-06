Житель Самарской области в интернете оправдывал терроризм и попал в суд

Суд вынес приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили опасного человека. Житель региона размещал в интернете материалов, содержащих публичное оправдание террористической деятельности. В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий мужчину вычислили.

Как сообщили в региональном УФСБ России, в мае этого года в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В итоге, на основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов, в сентябре, решением Приволжского окружного военного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Ему придется заплатить штраф в 300 000 рублей.