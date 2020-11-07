В Самаре начали строить детсад на Подшипниковой

Здесь будет новый детский сад

В Самаре началось строительство нового детского сада на улице Подшипниковой, его возводят в рамках нацпроекта "Демография". Детсад рассчитан на 112 мест, из них 21 - в яслях. Также в этом учреждении создадут группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.

Раньше на этом месте располагался заброшенный ведомственный детсад, здание принадлежало министерству обороны. Его затем передали муниципалитету.

Сейчас уже начались строительные работы - старое здание демонтируют, устанавливают ограждения. После того, как подготовительные работы завершатся, рабочие начнут рыть котлован под здание.

Завершить все работы собираются до 31 августа 2021 года.