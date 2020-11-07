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Происшествия

В Тольятти таксист нечаянно помог украсть машину

Хитрые похитители обманули водителя. Но от полиции не ушли
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Машина показалась дерзким грабителям бесхозной

Машина показалась дерзким грабителям бесхозной

Необычная кража произошла недавно в Тольятти. Здесь водитель такси стал невольным пособников воришек, а решивших поживиться за счёт одного из автовладельцев. В полицию обратился сам 28-летний собственник десятки. В один из дней утром он не обнаружил свой старый, но любимый автомобиль на привычно месте.

Оказалось, что машину приняли за бесхозную и решили сдать на металлолом двое тольяттинцев, 18 и 26 лет. При этом они решили пойти непростым путем. Сначала они легко вскрыли двери машины, а потом а затем вызвали таксиста. И его уже воришки попросили отвезти автомобиль на пункт приёма металлолома.

Именно таксист и сдал дерзких похитителей. Процесс буксировки сняли камеры видео наблюдения, призванный к ответу водитель такси ничего скрывать не стал и рассказал и о поступившем вызове, и о просьбе клиентов. Сам он ничего плохого не заподозрил, ведь при нем мужчины спокойно открывали дверь автомобиля и он подумал, что машина является их собственностью.

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, похитителей, составивших дерзкий план, удалось задержать. Теперь безработным мужчинам за свои действия предстоит ответить: за кражу им грозит крупный штраф, исправительные работы или заключение. Полицейские разбираются, не занимались ли подобными хищениями задержанные раньше. А автомобиль вернули законному владельцу.

Криминал