В Самаре горит автомойка

Утром 7 ноября произошел пожар на ул. Промышленности в Самаре. Столб дыма был виден издалека. Как рассказали пожарные, огонь возник на третьем этаже кирпичного здания с мансардой. Пожар занял около 150 кв.м. Пожарных вызвали по повышенному рангу.

- Существует угроза распространения на соседнее здание, погибших нет, пострадали три человека, - объяснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Судя по открытым данным, пожар произошел в здании автомойки. Возможно, пострадали местные работники. У тушению пожара привлекли 137 человек, 51 единицу техники. Огонь тушат до сих пор.

Очевидцы рассказывают, что существует опасность для жилых домов. Кроме того, ужасный запах стоит на всю улицу. Возможно, это связано с тем, что горят автодетали и химические смеси для автомойки, а также пластиковое покрытие здания.