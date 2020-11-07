Из-за пожара в Самаре перекрыли улицу Промышленности

Пожар остановил движение автобусов по Промышленности

В Самаре из-за пожара на улице Промышленности, в котором погибли четыре человека, пришлось перекрыть движение по этой улице для автобусов №52.

- Перекрыто движение пожарными и ГИБДД на пересечении улиц Промышленности и Малоярославской в оба направления. Объезд автобусов № 52 по улице Семафорная, улице Нижнекарьерная, улице Луганская в оба направления, — сообщили в Самараавтогаз.

Это сделано для того, чтобы рядом с домом могли спокойно разместиться пожарные и полицейские машины. Только локализовать огонь пришлось в течение часа. Пожар бушевал на площади больше 500 кв.м.