В Самарской области опять рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

190 человек заразились коронавирусом в регионе за сутки. Такова последняя статистика коронавируса в Самарской области на 7 ноября 2020 года, которой поделился оперативный штаб. Всего с начала пандемии заболели 17 628 человек. Это осенний рекорд - до этого таких высот число заболевших за сутки не достигало.

Еще одна печальная цифра: 10 человек в регионе умерли за сутки, всего с начала пандемии скончались 320 человек. Есть и хорошая новость, поправились 437 человек, всего число выздоровевших достигло 15 291 пациента, которые могут похвастаться победой над коронавирусом.

Стоит отметить, что рекорд сегодня и в России. За сутки заразились 20 396 человек - для страны это рекордный показатель. За сутки в стране умерли 364 человека.

Кстати, стоит отметить, что в регионе заболевших гораздо больше, чем официально подтвержденных тестов с коронавирусом. Только в больницах с пневмониями и ОРВИ лежат более 5000 человек.