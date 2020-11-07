В Самарской области стартует конкурс для самозанятых «Я-БРЕНД!»

Победитель получит грант в размере 50 тысяч рублей на развитие личного профессионального мастерства

С 1 января 2020 года Самарская область вошла в число пилотных регионов России, где был введен налог на профессиональный доход. За 10 месяцев «вышли из тени» и зарегистрировали статус самозанятых граждан более 32 тысяч жителей региона.

Новый налоговый режим оказался востребованным, поскольку позволяет тем, кто работает сам на себя, вести свою деятельность официально и с выгодой для дела. В частности, теперь самозанятые могут рассчитывать на получение государственной поддержки, причем меры предусмотрены как на федеральном, так и на регионально уровне.

Чтобы подвести итоги первого года действия специального налогового режима в регионе, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области объявило конкурс «Я-БРЕНД!». Его цель – выявить и поддержать наиболее яркие и успешные проекты, реализуемые самозанятыми гражданами.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку в срок до 20 ноября. В заявке нужно как можно более полно и интересно рассказать о своем деле – так, чтобы привлечь внимание жюри.

С 20 по 24 ноября жюри конкурса проведет заочную экспертную оценку представленных проектов и выберет среди них наиболее перспективные. В конкурсную комиссию войдут действующие предприниматели и представители органов власти.

С 24 по 30 ноября стартует зрительское онлайн-голосование. Жителям региона будет предложено оценить 5 проектов, набравших наибольшее количество баллов, по мнению жюри.

Итоги конкурса «Я-БРЕНД!» станут известны уже 30 ноября. Победителей объявят сразу в двух номинациях. «Гран-при» получит самозанятый, чей проект по результатам оценки экспертного жюри наберет наибольшее количество баллов. Основные критерии: уникальность проекта, проработка идеи, перспективность бизнеса. «Приз зрительских симпатий» достанется участнику, чей проект получит наибольшее количество отметок «Нравится» в ходе открытого онлайн-голосования.

Помимо экспертного и народного признания, победители получат ценные призы. Обладатель гран-при – грант в размере 50 тысяч рублей на прокачку скиллов у лучших специалистов в профессиональной сфере. Приз за победу в зрительском голосовании - профессиональная коммерческая видеосъемка от медиа-студии ER-Production .

Возможности, которые даст самозанятым участие в конкурсе «Я-БРЕНД!»

- Продвижение. Расскажите о своем проекте нам, а мы расскажем о нём всему региону! Публикации в социальных сетях, СМИ о вашем проекте

- Партнеры. Найдите новых клиентов и партнеров для развития своего дела! Нетворкинг в заинтересованном активном сообществе

- Главный приз. Вложите новые ресурсы в продвижение бизнеса! Крутое обучение или рекламная поддержка победителям

Подробнее о конкурсе и условиях участия - по ссылке https://mebrand.mybiz63.ru/#claim

Проект реализуется по заказу и за счёт средств министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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