В Жигулевске ищут женщину в шапке с "Лыжней России"

Женщину ищут в Жигулевске

В Жигулевске разыскивают пропавшую 66-летнюю женщину. 5 ноября 2020 года она вышла из дома и до сих пор про нее ничего не известно. Родственники очень переживают о ее судьбе: Тамара Константиновна Льванова перенесла инсульт, с тех пор у нее плохо работает левая рука.

На вид женщине 60-65 лет, около 155 см ростом, клаза карие, темные волосы в короткой стрижке, немного сутулая, средней полноты. Из дома женщины вышла в бело-голубой шапке с надписью "Лыжня России", в красно-розовой болоньевой куртке и черных брюках.

Родные переживают, что женщине могло стать плохо. Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить об этом в полицию по адресу ул. Декабристов,4 или по телефонам 8(84862)2-23-90, 8 (84862) 3-10-08 или 112.