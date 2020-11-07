Коронавирус больно ударил по сердцу: еще 10 человек умерли в Самарской области с COVID-19

В эту больницу попадают самые тяжелые пациенты

Коронавирус продолжает убивать пожилых людей с хроническими заболеваниями. Лидируют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для таких пациентов коронавирус оказывается смертельно опасен. 7 ноября грустную статистику пополнили еще 10 человек - всего за все время скончались 320 пациентов. В оперативном штабе подробнее рассказали о судьбе жертв COVID-19.

Среди умерших пять женщин: у самой молодой, 68-летней, болели также почки, у 83-летней были проблемы эндокринной системы. У остальных - 71, 84, и 87-летней пациенток были только проблемы с сердцем.

Среди мужчин самый молодой - 63-летний пенсионер, о его заболеваниях отдельно не сказано. Остальным четверым было 68, 70, 74 и 72 года - все страдали болезнями сердца, один из них также болячками эндокринной системы.

Стоит отметить, что в последнее время коронавирус в Самарской области более безжалостен к женщинам. И предпочитает лиц старше 65 лет - именно для них сейчас действует правило об обязательной самоизоляции.

Напомним, что на данный момент всего заразились с начала пандемии 17 268 человек.