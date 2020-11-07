Власти снова сказали "нет" застройке 109-го квартала в Самаре

В Самаре снова отклонили застройку 109 квартала

На сайте администрации Самары опубликован документ за подписью главы города Елены Лапушкиной. Это постановление в котором говорится, что документация планировки проекта в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой отклоняется, это обусловлено результатом публичных слушаний. Возвести здесь высотки хочет "Трансгруз". Жители возмущены и не хотят сноса исторических зданий и появления здесь 17-этажек. В сентябре Елена Лапушкина отклонила проект и отправляла его на доработку. Это был уже четвертый отказ.

Как говорится в документе, на последних слушаниях 27 человек были против, 11 "за". Это только те люди, которые прописаны в этом районе. Документацию по кварталу отправили на доработку.

Напомним, что в квартале уже есть дом в 33 этажа, возведенный компанией. Трансгруз хочет построить здесь 17-этажки. Жители отстаивают свои дома, а также памятник культуры - особняк Зеленко.