Памятная доска появилась на здании Наркомата иностранных дел в Самаре

Доску сделали в Самаре

В день Парада Памяти 7 ноября в Самаре открыли памятную доску на здании наркомата иностранных дел СССР, который располагался в корпусе технического университета на Галактионовской в годы Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии принял участие представитель Министерства иностранных дел России в Самаре Алексей Чупахин.

Наркомат был одним из правительственных учреждений, эвакуированных в запасную столицу. Его сотрудники работали под непосредственным руководством Иосифа Сталина, отправлялись в командировки в прифронтовые районы.

- Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения сотрудникам Народного комиссариата иностранных дел, которые в тяжелые годы войны работали в Куйбышеве. Здесь тоже был фронт – дипломатический. Я рад, что в нашем коллективе живет память о наших героях-предшественниках, - отметил Алексей Чупахин.

Саму доску сделали в техническом университете с помощью, в том числе, методов 3D-моделирования.

- Это наша дань должного уважения к тем людям, которые защищали нашу Родину, в том числе и на дипломатическом фронте, – подчеркнул, обращаясь к гостям церемонии открытия, заместитель председателя областного Правительства Александр Фетисов.