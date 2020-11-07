К дерби Самарской области все готово. "Крылья Советов" и "Акрон" огласили составы на матч 20 тура ФНЛ

К дерби Самарской области все готово Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" и "Акрон" огласили составы на матч 20 тура ОЛИМП-ФНЛ. Дерби начнется сегодня в 16:00 на стадионе "Самара Арена".

Хозяев на поле с капитанской повязкой выведет Дмитрий Кобмаров, гостей - Иван Чудин. Место в воротах "КС" займет Ломаев, получивший недавно вызов в молодежную сборную. У "Акрона" дебютирует голкипер Нестеренко. В целом составы выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 8 Витюгов, 10 Сарвели, 17 Зиньковский, 33 Сергеев, 77 Кабутов, 23 Комбаров.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 11 Ежов, 19 Цыпченко, 46 Соколов, 47 Божин, 50 Карпов, 69 Голенков, 94 Шерстнев.

"Акрон": 79 Нестеренко, 66 Жестоков, 88 Киреев, 33 Морозов, 7 Иванников, 8 Герюгов, 27 Чудин, 87 Потапов, 11 Квеквескири, 10 Газданов, 90 Делькин.

Запасные: 32 Колесников, 2 Друковский, 18 Малаховский, 77 Яцкий, 61 Босов, 22 Эмини, 20 Дудиков, 17 Елеев, 25 Шалоников, 12 Горбунов.

"Крылья" сыграют в голубых майках, темно-синих шортах и гетрах (вратарь – черная форма). Тольяттинцы в красной форме (вратарь – зеленой).

Следите за трансляцией поединка на сайте "КП-Самара".