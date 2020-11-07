Врачи каждый день заступают на работу в Красную зону

В оперативном штабе озвучили новые данные о том, как и где заболели коронавирусом еще 190 человек в Самарской области. Если в минувшие сутки львиная доля новых пациентов пришлась на Самару, то теперь они распределились более спокойно- по районам.

Среди 190 человек очень небольшая доля, всего 28 пациентов - контактные. Трое таких заболевших в Пестравском районе. Подавляющая часть же - это те, кого выявили тестами среди больных гриппом и ОРВИ.

Среди районов заболеваемость распределилась так: большая часть новых пациентов в Самаре, здесь заболели 75 человек. Всего с начала пандемии - 7630. В Тольятти заболевших немного - 16 человек на большой город. А вот в Пестравском районе нашли 10 новых пациентов - уже третий день подряд. Здесь впервые зарегистрировали всплеск 26 октября, выявили 23 человека, с того дня новых коронавирусных больных находят почти каждый день в немалых количествах. По данным Роспотребнадзора вспышка была в заведении с круглогодичным пребыванием престарелых людей и инвалидов. Таких учреждений в районе несколько.

Также по 9 больных нашли в Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе, где теперь 634 и 276 больных соответственно. А вот в Сызрани до 1000 зараженных не хватает буквально трех тестов, но здесь пока все здоровы.

Также среди районов с большой заболеваемостью за сутки Борский, Безенчукский Приволжский, Красноармейский, Похвистневский и Ставропольский - здесь пять и больше зараженных за сутки.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 17 268 человек, выздоровели 15 291 человек (за сутки 153 человека выписались из больниц, 284 завершили амбулаторное лечение).

320 человек умерли - 10 за последние сутки. Как - мы рассказывали подробно.