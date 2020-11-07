Дипломаты были впечатлены: в память о Параде 1941 года Самара получила в дар уникальное панно

В Самаре появится панно Победы

7 ноября 2020 года в Самаре впервые с 2011 года не проводится офлайн торжественный Парад Памяти, посвященный историческому Параду на площади Куйбышева 1941 года. Это - требование коронавирусного времени. Однако в этот день о знаменательном событии вспоминают участники множества мероприятий. Так, с утра к памятному знаку на площади возложили цветы, первые лица области и города осмотрели выставку "10-летию Парада Памяти посвящается". Свои мероприятия прошли в районах с участием юнармейцев.

А центральным событием стало вручение Самаре уникального литого панно, посвященного Параду Победы в Москве 1945 года. Такой подарок получили только три города, среди которых также Москва и Воронеж. и это - полноценное признание ценности нашего Парада, который показал иностранным дипломатам, то Советский Союз готов дать отпор не только фашистской Германии, но и любым соратникам, кто к ним присоединится.

- Здесь, на площади Куйбышева, прошло свыше 25 000 бойцов и офицеров, состоялся единственный воздушный парад за годы Великой Отечественной войны. Историки считают, и считают обоснованно, что этот парад внес свой вклад в то, что союзнические государства фашистской Германии не вступили в войну, не открыли второй фронт, - напомнил губернатор Дмитрий Азаров.

На панно - два героя Великой Отечественной: принимающего маршал Советского Союза Георгий Жуков и Командующий Парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Панно изготавливали при поддержке группы компаний АО «АКРОН ХОЛДИНГ», базирующейся в Самарской области. Директор Павел Морозов рассказал, как родилась идея:

- Панно, отлитое из сплава металлов, не случайно передается Москве, Самаре и Воронежу. Это небольшой вклад в отражение значения этих городов, приблизивших Победу подвигами сынов Отечества. Я благодарен руководству этих регионов за отклик и поддержку нашей инициативы.

Место для установки панно в Самаре найдут после заседания топонимической комиссии.