В Самарской области ищут исчезнувшего юношу

Парня ищут по всему Кинель-Черкасскому району

В Самарской области сотрудники полиции разыскивают 17-летнего Вячеслава Иванова. Он 22 октября ушел из дома в Кинель-Черкассах и пропал, не давая знать о себе родственникам. Возможно, юноша может находиться в Отрадном Самарской области.

Кареглазый и русоволосый парень был одет в темные трико, куртку темно-синего цвета, черную шапку. Сейчас полицейские его разыскивают по всем правилам, опрашивают очевидцев, изъяли документы

-. Ориентировки с фотографией без вести пропавшего направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Тех, кто что-то знает о молодом человекен, просят обязательно позвонить в ближайший отдел полиции или в ОМВД России по Пестравскому району: 8(846)742-14-02, 89372093801.