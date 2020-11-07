В Самаре дети ждут возвращения в школу

Власти поделились информацией о том, до какого числа вводится дистанционное обучение в школах в Самарской области из-за коронавируса в ноябре 2020. Ученики 5-11 классов вернутся в классы, за парту, уже 9 ноября.

Их старшие товарищи, школьники 6-11 классов также начнут учиться 9 ноября, но у них занятия начнутся дистанционно - по уже отработанной весной схеме. Как рассказала журналисту КП-Самара учительница одного из образовательных заведений областной столицы, учителям рекомендовано использовать те же программы для дистанционной работы: ZOOM и Sklype и делать акцент на самостоятельное изучение материала.

Учителя рассчитывают, что такая дистанционная работа не продлится дольше недели. И уже 16 ноября в понедельник по прежней схеме дети вернутся в школу и будут соблюдать правила санитарной безопасности. Для того, чтобы события развивались именно по этому сценарию, должна снизиться заболеваемость: речь идет не только о коронавирусе, но и в целом о болезнях - гриппе и ОРВИ. Сейчас эпидемиологический порог превышен на 30%. Среди детей превышения нет и это заслуга длинных каникул. Ранее губернатор Дмитрий Азаров объяснил, почему в классы вернули младших школьников: среди них уровень заболеваемости очень низок и сам вирус для них практически не опасен.