В Самаре начали развозить лекарства от коронавируса на дом

Лекарства будут доставлять на дом

С 5 ноября в Самаре стали доставлять бесплатные лекарства от коронавируса на дом для лечения по одной из схем. На этом настоял губернатор, который посчитал, что реализовывать программу помощи на государственные деньги нужно как можно скорее. Также глава региона потребовал проработать варианты доставки таких лекарств.

- Я считаю, что есть вновь выявленные пациенты, к ним едет бригада и сразу привозит лекарства. И нужно сейчас придумать модели, как доставлять лекарства тем, кто уже болеет, - отметил Азаров на заседании оперативного штаба.

Как отметил Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области, лиш 7-8% из всех, кто сейчас заражен коронавирусом в активной стадии в регионе нуждается в реанимационных действиях. Для других разработаны около 10 вариантов лечения. В соответствие с каждым из них пациентам - в первую очередь пожилым людям и нуждающимся - будут доставлять лекарства. Также это делается для того, чтобы заболевшие не посещали аптеки и не распространяли вирус.

Также в министерстве подчеркнули, выдача лекарств будет осуществляться в соответствии с медицинскими показаниями и назначением лечащего врача.