Житель Самарской области с трудом отстоял свой участок у вооруженного мужчины

Некоторые, вместо того, чтобы вывозить мусор за пределы дачного поселка, предпочитают сваливать его на какой-нибудь заброшенный участок Фото: Евгения ГУСЕВА

Владелец земельного участка в микрорайоне Жилгородок просит полицию разобраться в конфликте с двумя автомобилистами, которые пытались выгрузить мусор в его владениях. Инцидент произошел недавно в Красноярском районе.

- Около часа дня на мой земельный участок заезжают две машины: «Лада» и «Лексус». К первой прикреплен прицеп с бытовым мусором. Они, видимо, хотели все это безобразие на мой участок выгрузить, - говорит мужчина. – Но я встал перед машинами, замахал руками, показывая, что сюда заезжать нельзя. Так мужик на «Лексусе» еще и специально чуть не задавил меня.

Далее, по словам землевладельца, машины все-таки остановились. Он объяснил водителям: это частная территория, мусор сюда сбрасывать он не позволит. После этого «Лада» спокойно поехала дальше. В отличие от иномарки.

- Мужчина в Лексусе сказал мне, что сейчас прострелит мне коленки, чтобы я не стоял на пути. Я пообещал, что вызову полицию и даже достал телефон, - рассказывает хозяин земельного участка. – Только после этого он уехал.

Мужчина успел сфотографировать госзнаки на обоих машинах. Эту информацию вместе со своим заявлением недавно он передал в полицию.