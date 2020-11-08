Девушку из Сызрани будут судить за то, что она обманула полицейских

Сообщение о преступлении оказалось ложным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летняя девушка из Сызрани пойдет под суд за то, что пыталась обмануть полицейских.

А августа она пожаловалась на то, что кто-то украл из ее квартиры стиральную машину, пока она была в гостях. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Полицейские стали "рыскать" по ломбардам и другим точкам сбыта разнообразного имущества. Похищенную технику в итоге нашли. Вскоре "вычислили" тех, кто ее сдал на продажу - это знакомые предполагаемой потерпевшей. Вот только они утверждали, что бытовую технику не украли, а купили. За 3 тысячи рублей у самой хозяйки стиральной машины.

- Чуть позже девушка созналась, что никакой кражи не было, а всю историю она придумала для родственников. Ей было стыдно сознаться в том, что она продала технику, а вырученные деньги потратила на сигареты и алкоголь, - говорят в областном МВД.

Теперь на потерпевшую, которая оказалась никакой не потерпевшей, возбудили уголовное дело по ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления", санкции статьи предусматривают штрафом до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 2 лет.