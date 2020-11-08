188 заболевших и 4 смерти: новые данные о ситуации с ковидом в Самарской области

У многих коронавирус вызывает симптомы обычной простуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 188 человек, таким образом общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 456 человек.

Также в регионе анализы подтвердили, что еще 4 человека скончались от ковида, всего в этом году от COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 324 человека.

Победить коронавирус смогли еще 37 человек, общее число выздоровевших - 15 328, однако многим из них нужно продолжать реабилитацию, чтобы восстановить до конца свои легкие.

Всего по стране за сутки подтверждено 20 498 новых случаев заболевания коронавирусом и 286 смертей. Больше всего заболевших - в Москве (5751 человек), Санкт-Петербурге (1331 положительный анализ на ковид за сутки) и в Московской области (644).

На данный момент по числу заболевших за сутки Самарская область занимает 29 место по стране. В регионе действует строгий масочный режим, за несоблюдение которого власти штрафуют как обычных граждан, так и организации. Общественные пространства и транспорт регулярно дезинфицируют специальными средствами.