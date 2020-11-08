79% заболевших ковидом думали, что у них обычный ОРВИ

Число заболевших коронавирусом в Самарской области продолжает увеличиваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было подтверждено 188 случаев заболевания коронавирусом, почти половина из них - 91 факт - приходится на Самару. 15 новых пациентов зафиксировано в Тольятти, 10 - в Кинель-Черкасском районе, 8 - в Похвистнево, по 7 - в Новокуйбышевске, Отрадном, Борском и Кинельском районах, по 5 - в Кинеле, Чапаевске, Сергиевском и Красноармейском районах, 4 ковидных больных- в Кошкинском районе, по 3 - в Похвистневском, Елховском, Камышлинском и Пестравском районах, и по одному - в Исаклинском и Красноярском районах.

Только 22 человека из заболевших смогли вспомнить, что ранее контактировали с теми, у кого диагноз COVID-19 уже официально подтвержден. У 17 человек никаких симптомов не было, коронавирус у них нашли при профилактическом обследовании. 149 человек (это 79,2% от общего числа заболевших за сутки) обратились к врачами с признаками простуды и гриппа, а анализы подтвердили у них "корону".

Общее число заболевших ковидом в Самарской области - 17456 человек, врачи просят соблюдать меры безопасности для того, чтобы не попасть в их число.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

188 заболевших и 4 смерти: новые данные о ситуации с ковидом в Самарской области

,

Общее число заболевших с начала пандемии плавно приближается к 17, 5 тыс. человек (подробности)