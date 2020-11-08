Самарцам снова обещают снег

Уже скоро в регион может прийти настоящая зима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно начинает понижаться температура. В начале рабочей недели местами столбики термометров опустятся ниже нуля, поэтому жители некоторых районов смогут увидеть снег.

В ночь на понедельник, 9 ноября, синоптики прогнозируют температуру от -1 до +4 °C, местами дождь и мокрый снег. Днем 9 ноября будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от нуля градусов до +5 °C.

В ночь на вторник, 10 ноября в Самаре и области похолодает до -1-6 °C, местами пройдет небольшой снег, на дорогах появится гололед. Автомобилистов просят быть внимательнее. Во вторник днем воздух опять местами прогреется до +5 °C, ожидается северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами пройдет мокрый снег.

В ночь на среду, 11 ноября в регионе снова прогнозируются минусовые температуры, гололед. Днем температура будет колебаться от минуса к плюсу, что опять же приведет к гололедице, ветер ожидается северо-западный, местами пройдет умеренный снег.