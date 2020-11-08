Оперштаб: в Самарской области под наблюдением врачей остаются 166 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

Власти опубликовали новую статистику по коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 9 тысяч исследований на коронавирус делают в Самарской области за сутки. Таким образом, на утро 8 ноября стало известно о 188 новых случаев заболевания ковидом. В больницы Самарской области сейчас забирают тяжелых больных, остальные проходят лечение дома. По данным оперштаба, сейчас в регионе под медицинском наблюдением остаются 166 ковидных больных.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 17 456 человек, 15 328 из них уже вылечились. За последние сутки здоровыми признаны 37 пациентов,10 из них лечились дома, остальные - в стационарах Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Кинеля, Безенчука и Волжского района.

К сожалению, в последние сутки стало также известно и о новых жертвах: эксперты подтвердили, что 4 человека погибли от коронавируса и сопутствующих заболеваний:

- Это мужчины 61 и 80 лет, а также женщины, которым исполнилось 80 и 81 год, они страдали разными сопутствующими заболеваниями, в том числе заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и болезнями почек, - говорят в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии от ковида в регионе погибли 324 человека. Но показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области по-прежнему ниже, чем в стране: в нашем регионе он составляет 10,15, в России - 20,92.

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