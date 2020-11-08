Приговор по делу о миллиардной афере в банке "Волга-Кредит" огласят лишь в следующем году

Прокуратура просила суд назначить Татьяне Ерилкиной 9 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Самаре завершено судебное следствие по громкому делу о мошенничестве в банке "Волга-кредит". Напомним, 10 человек из числа руководства банка судят за мошенничество в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались: председатель правления банка Татьяна Ерилкина, советники председателя Александр Бобровский и Ирина Воропай, директор департамента информационных технологий Сергей Осипов, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина, плюс "лица, имеющие фактическое отношение к деятельности банка" - Руслан Токарев, Максим Кашапов, Роман Калинкин, Елена Данчина и Ирина Кочергина.

Потерпевшими по делу признаны 2872 человек, ущерб оценивается в сумму свыше 1,7 млрд рублей. Предполагается, что деньги вкладчики потеряли как раз в результате махинаций подсудимых, из-за которых банк "рухнул" несколько лет назад.

Уголовное дело в суде рассматривали полтора года. Гособвинение в итоге пришло к выводу, что вина всех подсудимых вполне доказана, поэтому все они "достойны" реального лишения свободы: самый большой срок прокуратура запросила для Татьяны Ерилкиной (9 лет колонии), Александра Бобровского, Руслана Токарева и Сергея Осипова (по восемь с половиной лет колонии). Остальным - чуть меньше: Максиму Кашапову - семь с половиной лет лишения свободы, Роману Калинкину - семь лет, Ирине Кочергиной - шесть лет, Марии Зацепиной - пять с половиной лет, Ирине Воропай и Елене Данчина - по три с половиной года лишения свободы.

Судя по информации, размешенной на официальном сайте Ленинского районного суда, где рассматривалось это дело, оглашение приговора состоится лишь в следующе году. Предварительная дата обозначена как 18 января 2021 года.

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