В Самаре эвакуировали ТЦ "Мега"

Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали персонал и посетителей. Фото: Иван Новоселов

В эти минуты в Самаре проходит масштабная эвакуация торгового центра "Мега" на 24 км Московского шоссе. На место приехали пожарные машины.

- В чем дело? Горим? Или учения? - недоумевают посетители и персонал, которым пришлось выйти из тепла на свежий воздух.

Сколько конкретно человек эвакуировано, на данный момент не известно. В областном МЧС комментариев о происходящем пока не дают.

Между тем, собственные источники "КП-Самара" сообщают, что дело в сработавшей сигнализации, открытого огня или дыма внутри торгового центра не видно.

Напомним, в регионе бывали случаи, когда пожарные сигнализации срабатывали "просто так" из-за каких-то внутренних неисправностей, заметно понижая уровень доверия к ним у окружающих. А бывало, что причиной тревоги становились фуд-корты: то у кого-то масло задымится, то еда приговорит, то еще какая-то беда.

Что стало причиной ЧП в данном, случае, пока не ясно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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