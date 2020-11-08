Тревога была ложной: пожарные рассказали об эвакуации ТЦ "Мега"

По данным облМЧС, из торгового центра эвакуироливали всего 30 человек. Фото: Иван Новоселов

В Самаре окончена эвакуация торгового центра "Мега", который расположен на 24 км Московского шоссе.

Напомним, очевидцы сообщили о том, что их выпроводили наружу, хотя ни дыма, ни огня видно не было.

- К нам сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега" поступило в шесть часов вечера, - рассказали в областном МЧС. - Пожарные расчеты отправили по повышенному рангу вызова - Пожар №2. Но по прибытию было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

К тому моменту, по данным ведомства, из торгового центра эвакуировали 30 человек. Так как угрозы жизни и здоровью посетителей и персонала не было, всем разрешили вернуться в здание.

Погибших, пострадавших нет. Понесли ли какой-то ущерб из-за ложной тревоги владельцы торговых площадей, не известно. Между тем, подобные "вынужденные учения" в городе проходят регулярно. Устранятся ли после этого ошибки в работе сигнализаций, никто не сообщал.

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В чем дело, МЧС пока не сообщает (подробности)