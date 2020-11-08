Один в кромешной темноте: в Самарской области мужчина погиб на сельской дороге

По предварительным данным, мужчина не справился с рулевым управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 7 ноября в Самарской области по трагической случайности погиб 63-летний мужчина. ЧП произошло на 5 км сельской автодороги "Краснооктябрьский-Костино-Хасьяново".

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД, мужчина ехал за рулем ВАЗ-21074 со стороны поселка Краснооктябрьский в направлении другого поселка - Костино.

- По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие - дорожный знак, - говорят в полиции.

Судя по фотографиям с места происшествия, обочина, куда выбросило машину, буквально тонет в темноте и остатках травы.

Мужчина получил тяжелые травмы и умер до приезда бригады "Скорой помощи". В полиции уже назначили проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.