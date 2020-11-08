В Самарской области посчитают норок, бобров и выдр

Выдр начнут пересчитывать, когда выпадет снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области подписал приказ о проведении учета численности норок, выдр и бобров, которые обитают на территории региона.

Речного бобра приказано "считать" с 26 октября по 30 ноября, а норок и выдр - с 1 ноября по 31 декабря. Для этого сотрудники ведомства будут применять спутниковые навигаторы, чтобы отследить маршруты, по которым передвигаются животные, места их концентрации, поселений, миграций. Но выдр и норок смогут начать отслеживать только после того, как выпадет снег.

Все отчеты должны быть сданы к 18 января следующего года, эти бумаги отразят изменения в численности животных на разных охотничьих угодьях Самарской области. А в конце февраля полученные данные опубликуют на официальном сайте регионального департамент охота и рыболовства.