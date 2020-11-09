Стало известно, хотят ли самарцы делать прививку от коронавируса

Жители Самары в целом позитивно относятся к вакцинации

Больше половины опрошенных самарцев отметили, что готовы сделать прививку от коронавируса как можно скорее. Однако, 49% опрошенных компанией Superjob признались, что не хотят делать вакцинацию или очень сильно сомневаются в ее целесообразности. Результаты исследования опубликовали РБК.

Как отмечают авторы, охотнее хотят делать прививку жители Сибири и азиатской части России в целом. А вот в столице относятся к идее со скепсисом. Те, кто ответил положительно, заметили, что хотят "работать и жить полной жизнью, а не болеть или сидеть на карантине".

Интересно, что в Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде и Уфе противников вакцинации гораздо больше. В Москве и Питере готовы вакцинироваться лишь 12 и 13% жителей соответственно (конечно, речь идет об опрошенных горожанах).