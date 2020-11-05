Самарских предпринимателей приглашают на встречу «Бизнес из необычных ингредиентов»

Бизнесмены Самарского региона пообщаются с сооснователем первого в Самаре растительного ресторана «Огород» Русланой Ереминой

6 ноября 2020 года в прямом эфире состоится онлайн-интервью с одним из основателей уникального для региона растительного ресторана «Огород» и автором проекта по изготовлению и доставке полезных десертов tortapp63 Русланой Ереминой. Мероприятие пройдет в рамках цикла встреч с успешными бизнесменами Самарской области и России.

Ведущий эксперт по растительной кухне в Поволжье расскажет участникам встречи о том, как пришла идея создания ресторана с необычным меню, составленным полностью из живых ингредиентов. С каким сложностями приходится сталкиваться в этой сфере бизнеса? Насколько сейчас актуальна тема растительного питания и есть ли спрос на такую кухню? Мероприятие будет полезно не только тем, кто работает в сфере общепита, но и всем, кто создает и развивает бизнес в необычных нишах.

Темы для обсуждения:

Как открыть бизнес в узкой нише?

Что такое детокс-ресторан?

Как найти партнеров и куда поставлять свою продукцию?

Где найти клиентов?

Дата проведения: 6 ноября 2020 года

Время проведения: с 16:00 до 17:00 (самарское время)

Формат: онлайн

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1471126/

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