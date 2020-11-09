Самарцы стали обращаться к психологам почти в два раза чаще

Спрос на услуги психологов осенью традиционно растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на услуги психологов в Самаре осенью 2020 года вырос на 91% по сравнению с показателем 2019 года, говорится в сообщении «Авито Услуги».

По сравнению с весной этого года, жители региона стали обращаться к психологам на 76% чаще. При этом спрос значительно превышает предложение – количество объявлений о том, что психологи предлагают свои услуги, увеличилось на 55%. Цены стали выше – психологи берут 700 рублей за сеанс, что на 17% выше, чем в прошлом году.

Аналитики отмечают, что осенью традиционно растет спрос на услуги психологов, а в этом году ситуация осложняется из-за коронавируса, когда в условиях пандемии душевное состояние ухудшается, и люди ищут способы борьбы со стрессом.