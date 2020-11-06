От купеческого города к бизнесу: самарцев приглашают на экскурсию и презентацию делового проекта

Участники побывают с экскурсией в местах, где зарождался бизнес в Самаре

Все знают, что Самара уже несколько веков с гордостью носит звание купеческого города. Но что это означает? Какими были самарские купцы? И какие традиции местного предпринимательства, сформированные столетия назад, актуальны по сей день?

Ответы на все эти вопросы получат участники экскурсии «От купеческого города к бизнесу» от агентства «Арт-экскурсии» . А также узнают, как организовать туристический бизнес с нуля и что нужно для развития проекта в данной сфере.

Дата проведения: 8 ноября 2020 года

Начало: 12.00

Это очередное мероприятие в рамках программы «Профессия предприниматель», основная задача которой - знакомить всех желающих с необычными и успешными бизнес-проектами региона.

Мероприятие пройдет в 2 этапа:

В первой части участники узнают о том, как создавался и развивался один из самых популярных самарских проектов городских экскурсий – агентство «Арт-экскурсии»

После этого побывают с экскурсией в местах, где зарождался бизнес в Самаре

Участие в экскурсии бесплатное, количество мест ограничено. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку: https://mybiz63.timepad.ru/event/1459584/

Имеются возрастные ограничения: 14+.

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

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