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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 191 новый случай заражения коронавирусом: статистика на 9 ноября 2020

В регионе зафиксировано два новых летальных случая
Вячеслав СОРОКИН
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В регионе с начала пандемии заболели более 17,5 тыс. человек

В регионе с начала пандемии заболели более 17,5 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 9 ноября выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заразившихся в регионе достигло 17 647 человек. Из них вылечились 15 543 заболевших, в том числе 215 – за прошедшие сутки.

На этот раз два новых смертельных случая, всего умерло 326 человек, заразившихся коронавирусом.

Всего в стране за сутки 21 798 новых случаев в 84 регионах страны, всего с начала пандемии заболели почти 1,8 млн человек.