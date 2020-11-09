В регионе с начала пандемии заболели более 17,5 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 9 ноября выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заразившихся в регионе достигло 17 647 человек. Из них вылечились 15 543 заболевших, в том числе 215 – за прошедшие сутки.

На этот раз два новых смертельных случая, всего умерло 326 человек, заразившихся коронавирусом.

Всего в стране за сутки 21 798 новых случаев в 84 регионах страны, всего с начала пандемии заболели почти 1,8 млн человек.