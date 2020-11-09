«Динамо-Самара» добилось одной победы в шестом туре ЧР по мини-футболу

Вторая игра тура закончилась со счетом 4:2 в пользу самарцев. Фото: ассоциация мини-футбола России.

«Динамо-Самара» взяло три очка в двух матчах шестого тура чемпионата России по мини-футболу против «Газпрома-Югры». В первой встрече тура волжане уступили команде из Югорска 3:6, а во второй смогли взять реванш – 4:2.

- Мы довольны результатами тура. По содержанию игры мы не уступали сопернику, поделили очки. В нынешней ситуации для нас это хороший результат. Хочу поблагодарить всех тех, кто выходил на площадку в этих матчах, тех, кто пропускал, но был с командой. Надеюсь, что физические кондиции, которые у нас пока не на высоте, за ближайший месяц наберем. У нас хороший коллектив, большая конкуренция, сейчас после длительной паузы все микротравмы ушли в прошлое, надеюсь на плодотворную работу в дальнейшем, - приводит слова наставника «Динамо-Самара» Максима Горбунова ассоциация мини-футбола России.

Напомним, самарцы не смогли провести две предыдущие игры против МФК КПРФ из-за того, что в «Динамо» обнаружили коронавирус. Волжанам засчитали два технических поражения.

Сейчас самарцы делят первое место с «Тюменью». У обеих команд по 21-му очку, но у сибиряков на один матч меньше.

В следующем туре «Динамо-Самара» сыграет дома с «Синарой» из Екатеринбурга. Игры запланированы на 13 и 14 ноября.