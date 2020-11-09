Двое детей пострадали на пожаре в Самаре

Пожарные ликвидировали возгорание домашних вещей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двое детей пострадали во время пожара в одном из домов на улице Вольской. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в воскресенье, 8 ноября, сообщение в МЧС поступило в 14:27. Пожарные выехали по повышенному рангу сложности и по прибытии на место происшествия установили, что горят домашние вещи. Справиться с огнем удалось уже в 14:36, на месте работали 28 человек и 8 единиц техники.

Пострадали двое детей, мальчики в возрасте 9 и 12 лет доставлены в больницу.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

Ранее на улице Пионерской произошел крупный пожар, после которого жители дома остались без крыши над головой и потеряли имущество. Пока погорельцы пытаются как-то жить после всего, что случилось, мародеры растаскивают то немногое, что осталось от дома.