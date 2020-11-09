Выявлены новые смертельные случаи среди пожилых пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 83 новых случаев заражения коронавирусом. В областной столице традиционно больше всего заразившихся. После Самары наибольшее количество заболевших в Тольятти, где 11 случаев, и в Похвистнево, где 10, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых случаев выявляют у пациентов с ОРВИ и гриппом, на этот раз таких 144. Среди контактных 23 случая, при профосмотрах выявлено 24 заразившихся.

За сутки в области два новых смертельных случая. Умерли две женщины, одна из которых, в возрасте 81 года, имела заболевания опорно-двигательного аппарата, другая, в возрасте 84 лет, страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в регионе 17 647 заболевших с начала пандемии, из них вылечились 15 543 человека.