В Самаре депутаты попросили установить предел повышения тарифов на ЖКХ в 6,7%

Предлагается предельный уровень, выше которого тарифы повышать не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты самарской городской думы обратились к главе региона со своим предложением об установлении предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги. Соответствующий документ опубликован на сайте думы.

Как говорится в обращении, предельный индекс изменения платы составит 6,7% и будут действовать с 1 июня 2021 года. Это означает, что ресурсоснабжающие организации не смогут повысить тарифы для населения больше, чем на 6,7%.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Самаре повысилась плата на отопление.