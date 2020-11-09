Два человека погибли на пожаре в Самарской области

Пожарные тушили одноэтажный частный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Шентала Самарской области два человека погибли на пожаре в частном доме. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Сообщение о пожар поступило в МЧС ранним утром 8 ноября, в воскресенье. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом на площади в 80 кв. метров. Справиться с огнем удалось в 9:40, на месте работали 23 человека и 10 единиц техники.

На месте происшествия нашли двоих погибших. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности дымохода печи.

Ранее в Самаре на улице Пионерской из-за крупного пожара люди остались без дома и имущества, при этом мародеры растаскивают последнее, что осталось от здания.