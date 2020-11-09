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Вертолет санавиации в Самарской области доставил 9 пациентов в инфекционные госпитали за неделю

По воздуху доставляют заболевших в тяжелом состоянии
Вячеслав СОРОКИН
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Вертолет доставляет пациентов в тяжелом состоянии

Вертолет доставляет пациентов в тяжелом состоянии

За прошедшую неделю вертолет санавиации в Самарской области доставил в инфекционные госпитали 9 пациентов в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В Самарской области в отделении экстренной и планово-консультативной помощи, которую по привычке называют санавиацией, используют вертолет Ми-8.

С применением вертолета в инфекционные госпитали Самары и Тольятти перевозились пациенты из Новокуйбышевска и Чапаевска, а также из Исаклинского и Хворостянского районов. По воздуху доставляют преимущественно заболевших в тяжелом состоянии.

Помимо вертолета в санавиации есть 19 реанимобилей. Всего за неделю перевезли 19 пациентов.

В Самарской области вертолет используется также для доставки в больницы заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба, в регионе заразились более 17 тыс. человек, из них 191 – за последние сутки.