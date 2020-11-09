Жители Самарской области будут сами решать, на какие цели направить бюджетные деньги

В регионах России постепенно внедряют закон, который направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.

В регионах России заканчивают работу над так называемыми «народными бюджетами». Федеральный закон приняли в июле этого года, он должен закрепить правила взаимодействия жителей и власти для решения местных. Простыми словами – люди теперь могут сами решать, на какие проекты пустить бюджетные деньги.

- За три года, согласно поручению президента, доля распределения местных бюджетов с участием населения должна достичь 5%. Это одна из задач, которую решает закон. Но в первую очередь он направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле. Инициативное бюджетирование станет одним из главных положений народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, - рассказали в партии.

В Самарской области уже действует программа поддержки инициатив населения. Это губернаторский проект «СОдействие». Благодаря ему, например, жители Октябрьска вышли с инициативой по восстановлению ограждения спортивных объектов «Спортивная держава», а активные жители села Кротовка инициировали проект по устройству сквера «Памяти и Славы». Там озеленили территорию, установили флагштоки и фонари около монумента «Мужество».

Всего же за 2020 год подали 432 заявки в муниципалитетах региона, из них поддержали 252. На 2021 год уже сейчас от жителей Самарского региона поступило больше 180 заявок.