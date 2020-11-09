С начала осени в Самаре в метро без масок не пустили 7,5 тыс. человек

Пассажиров без масок из транспорта высаживают

С начала осени в самарское метро не пустили 7,5 тысяч пассажиров без масок. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В регионе продолжает действовать масочный режим, который обязывает всех граждан в общественных местах использовать маски ради профилактики заражения коронавирусом. В автобусах, трамваях, троллейбусах и метро маски тоже нужны, тех, кто ими пренебрегает, высаживают или изначально не пускают в транспорт. Масочный режим контролируют проверяющий, которые с начала осени высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев 727 пассажиров.

С начала октября вместе с проверяющими в транспорте работают полицейские, которые составляют протоколы на особо несговорчивых пассажиров без масок. Всего было составлено 57 протоколов об административной ответственности. Если проехать в общественном транспорте без масок, то штраф может составить до 30 тыс. рублей, а за повторное нарушение – 50 тыс. рублей.

К ответственности привлекают не только пассажиров, но и работников транспортных предприятий. Так, на прошлой неделе оштрафовали двоих работников, которые в рейсе на автобусе были со спущенной маской.