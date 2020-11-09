В Самарской области уровень безработицы сократился почти на 4 %

Вопросы занятости сегодня актуальны

Глава Самарской области Дмитрий Азаров 9 ноября по видеосвязи обсудил с руководителями министерств и ведомств региона ситуацию на местном рынке труда. Вопросы занятости населения сегодня являются одними из самых актуальных. И добавляет оптимизма, что соискателей работы становится меньше в последнее время.

- За октябрь в службу занятости обратилось на 16% меньше граждан, чем за предшествующий месяц. Также происходит и снижение темпов признания граждан безработными: за октябрь таковыми признаны на 10% меньше, чем за сентябрь, – доложил исполняющий обязанности руководителя регионального минтруда Ян Талбацкий. – За октябрь уровень трудоустройства составил почти 80%, превысив значение аналогичного периода прошлого года.

Такие цифры не должны вызывать удивления. У службы занятости растет число вакансий - к началу ноября их было уже более 36220. Людей, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, привлекают к временной занятости за счет областного бюджета.

- По состоянию на 6 ноября на временные рабочие места трудоустроены 1908 человек, в том числе 847 – в районные больницы и центры социального обслуживания, – добавил Талбацкий.

Также в губернии реализуют специальную программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Благодаря ей на общественные и временные работы направлены еще 1943 человека.

На начало текущего месяца уровень безработицы в регионе сократился до 3,77%. Безработных сейчас насчитывают 63545 человек

- Показатели «скрытой безработицы» сократились в 8 раз, по сравнению с «пиковыми» значениями в середине мая, и составляют 8284 человека, находящихся в режиме неполного рабочего времени или простоя, – отметил выступающий, подчеркнув, что на социальную поддержку безработных граждан направлено более 3 млрд рублей.